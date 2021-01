Plan für 18 Chalets und zwei Appartements

Vier-Stern-Projekt

Die Zahl der verfügbaren Betten ist stark rückläufig. Da würde das Vier-Stern-Projekt der Firma Amina für frischen Wind sorgen. Bammer: „Wir sind eigentlich nur für Tagestouristen interessant. Das könnte sich ändern.“ Amina-Boss Herbert Ackerl hofft auf eine baldigen Projekt-Start: „So ein Dorf gibt es in Oberösterreich nur in Aigen. Für Grünau wäre es eine tolle Sache, da der Ort zuletzt stark an Nächtigungen verloren hat.“