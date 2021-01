Frischekick: 15 Penny-Vitaminkörbe zu gewinnen!

Mit den FrischeheldInnen setzt PENNY ein Zeichen: Eigens ausgebildete MitarbeiterInnen kontrollieren mit grüner Schürze und prüfendem Blick alle zwei Stunden in der Obst- und Gemüse-Abteilung, ob alles frisch und sauber ist. „Höchste Qualitäts- und Frischestandards liegen uns bei PENNY am Herzen. Ich bin stolz, dass wir mit den FrischeheldInnen diese Stärke weiter ausbauen. Am PENNY Marktstand garantieren wir unseren KundInnen streng geprüftes, frisches Obst und Gemüse - und das zum kleinen Diskontpreis“, so PENNY Geschäftsführer Ralf Teschmit.