Claudelle Deckert mit Tochter nackt im „Playboy“

Was für ein sexy Duo! „Unter uns“-Star Claudelle Deckert hat sich für den „Playboy“ ausgezogen - aber nicht allein. Denn in der aktuellen Ausgabe des Magazins zeigt sich die Schauspielerin gemeinsam mit ihrer hübschen Tochter Romy. Das Mutter-Tochter-Gespann will sich mit dem heißen Shootin gegen herrschende Geschlechter-Tabus und Prüderie stellen.