Europäische Campingfans lieben Plätze in Kärnten

Weitere Auszeichnungen für Kärntner Betriebe: Seecamping Berghof in Villach liegt europaweit auf Platz 27 (Platz acht in Österreich). Komfort-Campingpark Burgstaller in Döbriach kam innerhalb Europas auf Platz 39 (10). Seecamping Mentl in Landskron ist auf Platz 73 und Neueinsteiger Camping Neubauer in Millstatt belegte Platz 78.