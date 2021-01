Gericht lehnt Wiederaufnahme ab

Der Beschluss zur Ablehnung der Wiederaufnahme fiel bereits am 23. Dezember, informiert Gerichtssprecher Peter Egger: „Das Landesgericht kommt in seinem 31-seitigen Beschluss zu dem Ergebnis, dass die geltend gemachten Wiederaufnahmegründe nicht vorliegen.“ Die nicht rechtskräftige Entscheidung traf ein 3-Richter-Senat in einer nicht-öffentlichen Sitzung. Die Wiederaufnahme des Falles beantragte Verteidiger Jörg Dostal bereits im Oktober 2019 - die „Krone“ berichtete. Damals sprach der Salzburg Anwalt von etlichen neuen Beweisen und Zeugen.