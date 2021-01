Keine Beute! 99ers fuhren diesmal ohne Punkte heim

Da half es den Murstädtern diesmal auch nicht, dass mit Premierentorschütze Anton Mylläri und Philipp Lindner gleich zwei Verteidiger an diesem Abend in die Rolle des Torjägers schlüpften. Am Ende kassierte die Truppe rund um Goalie Felix Nussbacher sogar eine 2:6-Niederlage. Die Auswärtsreise in den „Wilden Westen“ (schon in Innsbruck kassierten Broda & Co. am Sonntag ein 3:6) war am Ende keine Punkte wert.