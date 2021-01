Im Internet neuen Park mitgestalten

Mit einer breiten Beteiligung soll die Planung für den Sturm-19-Park in St. Pölten beginnen. So sind vor allem Anrainer gefragt, was ihnen besonders wichtig ist. Da der Meinungsaustausch derzeit nur virtuell Corona-sicher möglich ist, wird ein digitaler Nachbarschaftstreff initiiert. Interessierte können sich dafür noch melden.