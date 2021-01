„Da ist einfach nur die ganze Zeit Freude“

Auf die zuletzt auch die Mega-Erlebnisse bei der U20-WM in Kanada herein prasselten. Mit vier Abfuhren für Österreich gegen übermächtige Gegner. Was man daraus lernen kann? „Du siehst, was alles möglich ist. Beim Passen, Schießen, im Körperspiel – und alles mit enormem Speed. Diese Erfahrungen gilt es mit nach Hause zu nehmen“, will Tim noch härter an sich arbeiten, „nur von Spiel zu Spielen schauen, immer die beste Leistung abrufen.“ Auch heute, wenn die Punktejagd für die Bulls daheim gegen Vienna Capitals weitergeht. In Wr. Neustadt geboren, betont der 2015 in die Akademie gewechselte Harnisch: „Ich fühle mich als Salzburger.“