Mit Vollgas der Krise einfach davonbrausen

Jeden Tag gibt es spannende Rennen. Sim-Racer aus aller Welt können in diversen Kategorien und auf unterschiedlichen Strecken gegeneinander antreten. Immer mehr Anhänger frönen dem rasanten, aber absolut sicheren Freizeitvergnügen. „Wie im richtigen Motorsport muss man hier höher bewertete Lizenzen erfahren und sich mit Set-ups, Trainings und Qualis auf Sprint- oder Langstreckenbewerben allein oder als Team vorbereiten“, erklärt iRacing-Weltmeister Bernhard Gehberger. Begonnen wird in einfachen Konfigurationen in den Klassen NASCAR, Rallye Cross, Formel- und Tourenwagen. „Innerhalb weniger Monate kann sich jeder hocharbeiten und zum Profi werden“, wird betont. In einigen Kategorien verdienen Fahrer damit schon Geld und haben sogar Sponsorverträge. In Deutschland ist Sim-Racing als offizielle Motorsport-Disziplin längst anerkannt.