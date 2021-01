So kommt ersehnter Impfstoff zu Oberösterreichern

Insgesamt gibt es in OÖ drei Logistikfirmen, welche die Phiolen mit dem sensiblen Stoff an jene Orte zustellen, wo er gebraucht wird. Der Impfstoff kommt tiefgefroren im Gebinde, die Innentemperatur der Behälter wird überwacht und ist mit einem GPS ausgestattet ist. Die Schachtel wandert beim Linzer Pharmahändler sofort in den Ultratiefkühlschrank mit minus 70 bis 80 Grad. Sie dürfen maximal drei Minuten heraußen sein. Heiko Thurner weiß am frühen Morgen, welche Menge an diesem Tag ausgeliefert werden muss.