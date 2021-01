Impfdosen kommen jetzt doch noch pünktlich nach OÖ

Zweite Dosis in zwei Wochen

In zwei Wochen wird hier die zweite Teil-Dosis verabreicht werden. Am Freitag wurde in vier Heimen geimpft sowie im Gmundener Spital, heute in einem Linzer Seniorenwohnhaus. Nächste Woche will man in 41 Heimen mehr als 5000 Dosen verabreichen. Laut Sozialressort werden die Heime sicher Ende Jänner fertig sein.