33-Jähriger hortet zahlreiche Waffen in Wohnung

Die Auseinandersetzung spielte sich bei der Floridsdorfer Hauptstraße ab. Der Nachbar hatte gegen 11.30 Uhr an die Tür des 33-Jährigen geklopft, weil aus der Wohnung laute und ungewöhnliche Geräusche zu hören waren - eigenen Angaben zufolge sah der Mann daraufhin in die Mündung der Schreckschusspistole. „Er hat mir die Waffe an die Brust gesetzt“, berichtet der Wiener gegenüber krone.at. Daraufhin zog er sich zurück und alarmierte die Einsatzkräfte.