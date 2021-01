Salzburg: Deutsches Duo muss zurück nach München

Peterka kam in zwölf Spielen für Salzburg auf sieben Tore und neun Assists und war zum Jahreswechsel bei der U20-WM in Edmonton mit vier Toren und sechs Assists in fünf Spielen auch Leistungsträger der Deutschen bei deren historischen Einzug ins Viertelfinale. Schütz kam in 25 Partien auf fünf Tore und elf Torvorlagen.