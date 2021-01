Spitalpersonal krempelt am Freitag die Ärmel hoch

„Jeder Tag an dem früher geimpft wird, sterben weniger Menschen“, sagte Virologe Richard Greil am Mittwoch in der „Krone“. Jetzt legen Bund und Land Salzburg einen Gang zu. Zu den 3900 bereits gelieferten Impfdosen werden heute und morgen weitere 2000 Stück eintreffen – und sofort verimpft. Das Serum soll am Freitag in Krankenhäusern im ganzen Bundesland den Mitarbeitern verabreicht werden. Sowohl öffentliche als auch private Spitäler kommen zum Zug.