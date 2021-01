Nicht alle Extras nützen dem Wiederverkaufswert …

„Sonderausstattungen verlieren mit der Zeit prozentual stärker an Wert als das Basisfahrzeug. Allerdings büßen Ausstattungen, die nicht zum Segment des Fahrzeugs passen, stärker an Wert ein als begehrte Ausstattungen“, sagt Weiß. Ein Beispiel für ein Ausstattungselement, das segmentabhängig höchst unterschiedliche Restwerte aufweist, sind Ledersitze: „In Segmenten der oberen Mittelklasse und aufwärts obligatorisch und mit guter Marktgängigkeit, ist in kleineren Segmenten die Kundenbereitschaft, zusätzlich Geld dafür auszugeben - abgesehen von Premiummarken - denkbar gering und man bekommt im Vergleich zu einem oft vierstelligen Neupreisinvest gebraucht kaum noch adäquat etwas wieder“, so Andreas Geilenbrügge.