Einbrecher auf Überwachungskamera festgehalten

Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Obervellach, Bezirk Spittal an der Drau, ein. Der Hausbesitzer war zu dieser Zeit nicht zu Hause, konnte die Tat anhand der Aufzeichnungen seiner Überwachungskamera jedoch rückverfolgen und meldete dies der Polizei.