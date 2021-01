Sexuelles Begehren ändert sich im Lebensverlauf

In welchem Alter, denken Sie, findet sexuelle Entwicklung statt? Sehr viele Menschen antworten auf diese Frage: in der Pubertät. Denn sexy und sexuell aktiv zu sein wird häufig mit Jugend assoziiert. Die Sexualität älterer und alter Menschen ist (wie auch die sexuelle Entwicklung von Kindern) in der Gesellschaft tabuisiert. Dabei verändern sich sexuelle Fantasien und sexuelles Begehren im Lebensverlauf.