Bedrohung mit Waffe vorgetäuscht: Cobra rückte aus

In der Nacht auf Dienstag wurde die Polizei gegen 1 Uhr zu einem Raub in Villach gerufen, woraufhin mehrere Streifen zu der Wohnung des Anzeigers, einem 16-jährigen Villacher, ausrückten. „Dieser gab an, dass er sich gegen Mitternacht mit einem 17-jährigen in Villach lebenden russischen Staatsangehörigen in einer Wohnung in Villach getroffen habe, um einen Fernseher um 1500 Euro abzukaufen“, so ein Polizist. In der besagten Unterkunft waren zudem der 21-jährige Wohnungsbesitzer und noch ein weiterer 16-Jähriger anwesend.