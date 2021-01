Vermummte scheiterten bei Einbruch in Geschäft

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Montag in der Zeit von 3.26 Uhr bis 3.43 Uhr früh die Eingangstür eines Geschäftes in Steyrermühl aufzubrechen. Die Täter dürften aber an der massiven Bauart der Eingangstür gescheitert sein und verließen um 3.43 Uhr den Tatort.