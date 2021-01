SP tobt nach Kauf von Grundstücken

Geldverschwendung werfen die Sozialdemokraten der VP nach einem Grundkauf in Waidhofen an der Ybbs vor. Denn dieser wurde um 330.000 Euro von den NÖ Bahnen erworben, die dafür vor acht Jahren nur symbolische 100 Euro an die ÖBB bezahlten. Vizebürgermeister Mario Wührer entgegnet: „Das war ein fairer Deal!“