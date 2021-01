Washington holt letzten Play-off-Platz in der NFL

Auch die Tennessee Titans, die Cleveland Browns und die Baltimore Ravens sind in den Play-offs noch dabei. Die Titans gewannen bei den Houston Texans 41:38. Cleveland profitierte davon, dass die bereits qualifizierten Pittsburgh Steelers einige Leistungsträger schonten, und feierte einen 24:22-Heimsieg. Dadurch stehen die Browns erstmals seit 2002 wieder in der Postseason und treffen in dieser am kommenden Sonntag (Ortszeit) erneut auf die Steelers.