Tiroler Exportvolumen ging um 4,2 Prozent zurück

Trotz Krise habe es auch Zuwächse beim Außenhandel gegeben - so stiegen die Exporte in die Schweiz, inklusive Liechtenstein, um ein Drittel und die in die Niederlande um ein Viertel. Erneut habe auch die Export pharmazeutischer Erzeugnisse gestiegen, um rund ein Drittel. Pharmazeutische Erzeugnisse führen mit rund 1,5 Milliarden Euro wie in den vergangenen Jahren die Liste der Bilanz nach Waren an.