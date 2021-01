Werner Gruber: „Supervollmond zum Staunen“

Gruber weiter: „Es ist trotz der nicht idealen Vorzeichen durchaus möglich, dass sich bezüglich eines Kometen etwas tut!“ In der Alpenrepublik wird sich am 10. Juni auf jeden Fall der Mond ein Stück vor die Sonnenscheibe schieben und diese um zehn Prozent verfinstern. Das Himmelsschauspiel wird eineinhalb Stunden lang dauern. Am 4. Dezember gibt es dann eine totale Sonnenfinsternis, die allerdings nur von der Antarktis aus zu sehen ist.