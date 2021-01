Aufruf zur „Stunde der Wintervögel“

14.000 Teilnehmer zählten fast 340.000 Vögel

Je mehr Daten gesammelt werden, umso genauer kann „BirdLife Österreich“ Veränderungen in der heimischen Vogelwelt feststellen und sich für den Schutz der heimischen Vögel stark machen. Bei der vergangenen Vogelzählung im Jänner 2020 meldeten so viele Teilnehmer wie nie ihre Beobachtung an „BirdLife Österreich“: Knapp 14.000 Teilnehmer zählten insgesamt fast 340.000 Vögel im Siedlungsraum (13.991 Teilnehmer, 337.752 Vögel, 11.012 Gärten). In Österreich führt die Vogelschutzorganisation BirdLife die „Stunde der Wintervögel“ seit 2010 mit großem Erfolg durch.