Diözese Innsbruck: 2021 Petrus-Canisius-Jahr

Die Diözese Innsbruck steht dieses Jahr im Zeichen des 500. Geburtstags ihre Patrons Peter Canisius. Dieser wird am 8. Mai begangen und ist Anlass für ein Diözesanjahr, „in dem “500 Herzfeuer„ des Glaubens und der Nächstenliebe entzündet werden sollen“, kündigte die Diözese am Sonntag in einer Aussendung an.