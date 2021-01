Premiere für neuen Öko-Bus im Stadtverkehr

Die längst legendäre LUP-Flotte in St. Pölten bekommt ökologische Verstärkung. Denn jetzt wird der erste jemals in Österreich angemeldete Mercedes E-Citaro auf den Weg geschickt. „Der Nahverkehr in unserer Stadt wird damit noch umweltfreundlicher“, schwärmen Bürgermeister Stadler und sein Vize Ludwig.