Erste Liebe im Corona-Kontaktverbot

Die meisten Menschen würden sich für ihre Kinder wünschen, dass diese ihre Sexualität selbstbestimmt leben können. Niemand soll zu etwas gezwungen oder überredet werden, was sie oder er nicht will. So klar die Regeln für unerwünschte sexuelle Annäherungen sind, so ratlos sind Eltern und andere Erwachsene oft, wenn es darum geht, wie sie mit der von Jugendlichen erwünschten Sexualität umgehen können und sollen. Sexualerziehung von heranwachsenden Menschen lustfreundlich zu besprechen, ist auch ohne Pandemie eine Herausforderung für viele Erwachsene.