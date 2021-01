Drei Alko-Unfälle und keiner war‘s

In Wals rammte ein 24-Jähriger in der Nacht auf Samstag ein Verkehrszeichen und die Halterung, wobei auch die Verkehrsinsel beschädigt wurde. Wenig später entdeckte eine Polizeistreife in der Nähe ein stark beschädigtes Auto, der Zulassungsbesitzer wurde schließlich daheim angetroffen. Der Alkotest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Der Mann rechtfertigte sich damit, dass er den Unfall nicht verursacht und Alkohol erst nach der Fahrt getrunken habe.