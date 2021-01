Endlich zu Hause: „Heimschanzen beflügeln uns“

In Ruhe vorbereitet

Der Tiroler, der am Donnerstag 31 Jahre alt wird, bereitete sich ganz in Ruhe auf das Springen vor seiner Haustür vor. Am Silvestertag absolvierte der Routinier wie der Rest der Conticup-Gruppe unter der Aufsicht von Trainer Florian Liegl einige Sprünge am Bergisel, gestern folgte eine Krafteinheit. Ab heute will er sich mit guten Leistungen wieder für höhere Aufgaben empfehlen.