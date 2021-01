Corona sorgte für eine ruhige Silvesternacht

Der Jahreswechsel inmitten des dritten Lockdowns verlief auch in Salzburg ruhig. Verstöße gegen die Ausgangssperren oder Anzeigen wegen verbotener Feuerwerke gab es nur wenige: In lediglich 20 Fällen hagelte es Anzeigen nach den Covid-19-Maßnahmenverordnungen. Knapp zehn Übertretungen in puncto Pyrotechnik beschäftigen nun die Bezirksverwaltungsbehörden.