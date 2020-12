Corona bringt Salzburger Unternehmen Geldregen

Eine Ausschreibung gab es für den Labor-Auftrag nicht. „Das war in der Phase im März gar nicht möglich, weil alles so schnell gegangen ist. Und das Labor Mustafa hatte alle technischen Voraussetzungen und auch die Kapazitäten dafür“, begründet Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) die Auswahl. Brisant: Das Labor Novogenia in Eugendorf ist seit März die Backup-Lösung, wertet aber bis heute keine Proben für das Land aus - sehr wohl aber für andere Bundesländer.