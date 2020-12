Corona-Neuinfektionen steigen wieder deutlich

413 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vermeldete heute das Land Steiermark. Offenbar wirken sich die privaten Treffen zu Weihnachten bereits aus. Dabei lag die Zahl der Neuinfizierten am 26. Dezember noch bei 111, tags drauf bei 140. Am Mittwoch wurden dann schon 290 neue Fälle gemeldet und am Donnerstag stieg diese Zahl eben auf 413 an.