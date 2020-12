Die großen „Kracher“ wandern zurück ins Lager

Diese mussten wegen des Lockdowns die Art des Verkaufs jedoch anpassen. So auch Günter Mayr, der in der Innsbrucker Innenstadt in einem Geschäft arbeitet, das neben Kostümen für Faschings- und Halloweenpartys auch Feuerwerkskörper verkauft. Die Kunden müssen ihre Bestellung im Vorfeld telefonisch durchgeben. Ein Schmökern im Laden geht derzeit nicht.