Ansturm: Gradwanderung für Salzburgs Seilbahner

Auch in Salzburg ist der Ansturm Skibegeisterter ungebrochen. Am Dienstag musste das Skigebiet Hochkönig bereits um 9 Uhr in der Früh dicht machen - die Besuchergrenze von 3500 Personen war erreicht. „Es ist eine Gratwanderung. Einerseits freuen wir uns, dass so viele Leute kommen. Andererseits macht ein Ansturm das Einhalten der Maßnahmen schwieriger“, berichtet Siegfried Plöbst, Chef der Hochkönig Bergbahnen. Die Notbremse musste auch die Region Zauchensee ziehen. 6000 Besucher überrannten am vergangenen Sonntag das Gebiet. „In Flachauwinkl ist das System zusammengebrochen. Die Besucher haben die Absperrungen niedergerissen“, so Geschäftsführerin Veronika Scheffer.