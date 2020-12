Michael Cede ist „Trainer und Athlet“ zugleich

Studenten geben Anregungen

So komme er durch seine Funktion als Dozent am Tiroler Landeskonservatorium oft auf neue Ideen und zu anderen Zugängen. „Manchmal finde ich Interpretationen von Studenten so interessant, dass auch ich noch etwas lerne und weiter an meinen Auslegungen feile“, hält er fest. Zudem könne er natürlich ständig seine Erfahrung als aktiver Musiker in seinen Unterricht einfließen lassen.