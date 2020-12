2021 werden in Gmünd gleich drei Jubiläen gefeiert

Ersatzprogramm für Fasching

Auch für den Fasching, der wegen der bekannten Situation wahrscheinlich nicht stattfinden wird, will man ein Ersatzprogramm finden. Faller: „Auf das Gschnas in Gmünd kann nicht verzichtet werden. Es wird etwas anders als gewohnt stattfinden, wann und wie ist ungewiss - aber in Verbindung mit den Jubiläen.“