Vitamin-Boost: 5 Smoothie-Bowl-Boxen zu gewinnen!

Sind die letzten Weihnachtskekse vertilgt, gehen Versprechen an den inneren Schweinehund recht leicht über die Lippen. Gesünder will man künftig essen, nur auf Bio-Zutaten ohne Chemie und versteckte Kalorien zurückgreifen! Schon beim (Kater)frühstück am Ersten des neuen Jahres droht den guten Vorsätzen jedoch ein jähes Ende. Der Verzicht auf Zucker, Fett und sonstige Konsorten scheint mit enormem Aufwand und einem konstanten Hungergefühl verbunden. Schnell greift man wieder zu Wurstbrot und Marmeladensemmerl, schließlich will der abrupte Energie-Abfall ausgeglichen werden.