„Es ist erschütternd - ich bin pessimistisch!“

Im Jahr 2020 hat sich einiges getan: Nicht nur die Coronakrise war ein zentrales Thema - auch in den Bereichen Klima und Umweltschutz hat sich viel verändert. Welche waren die wichtigsten Projekte der vergangenen 12 Monate und was wurde mit ihnen bisher erreicht? Gemeinsam mit Krone-Umweltredakteur Mark Perry schaut sich Moderatorin Raphaela Scharf das vergangene Jahr an und blickt in die Zukunft des Umweltschutzes: Was erwartet uns im Jahr 2021?