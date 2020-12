Beste steirische Wetterzeugen wurden ausgezeichnet

„Hochwasser 1958“ von Otmar Grober. Bericht des Wetterzeugen: „Ich erinnere mich noch gut, dass ich damals das erste Mal sah, wie ein Blitz in den Stall einschlägt. Da es aufgrund der vielen Blitze fast durchgehend hell war, konnte ich auch die Wasserhöhe des Baches gut beobachten. Fehlten zunächst nur noch 20 cm zwischen dem Bach und der Brücke, schwellte dieser später so stark an, dass er die Brücke mitriss. Am nächsten Tag erfuhren wir, dass Allerheiligen massiv getroffen wurde. Noch schwerer traf es aber die Ortschaften am Jassnitz und Stanzbach, wo große Mengen an Erde, Geröll und Wildholz eine Spur der Verwüstung hinterließen.“