Obdachloser bedroht Pensionist (79) mit Messer

Mit der Stichwaffe bedrohte der Verdächtige einen 79-Jährigen in der Alserstraße. Die Beamten nahmen den Mann in dem Mehrparteienhaus fest und stellten das Messer sicher. Der Österreicher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert, gab die Exekutive bekannt.