Salzburg: Kostenlose Corona-Schnelltests

So erfährt man sein Ergebnis

Die Nachricht zu einem positiven Test-Ergebnis erfährt man noch am selben Tag. Auch über die weitere Vorgehensweise wird umgehend informiert. Bis zur Bestätigung des negativen Test-Ergebnisses ist es wichtig, dass man sich in Selbstisolation begibt, also den Kontakt zu anderen Menschen komplett vermeidet. Sollte am gleichen Tag kein Anruf erfolgen, dann ist der Test negativ und damit abgeschlossen.