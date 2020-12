Hubschraubereinsatz nach Zusammenstoß auf Skipiste

Gegen 10.15 Uhr startete eine Gruppe bestehend aus sechs Männern ihren Skitag von der Bergstation der Planai ausgehend über die Piste Nummer eins talwärts. Knapp unterhalb der Skihütte „Schafalm“ versuchte ein 23-jähriger Oberösterreicher zwischen zwei Schifahrern hindurchzufahren. Dabei kollidierte er jedoch mit diesen beiden Skifahrern und kam zu Sturz. Der 23-Jährige, welcher nach dem Sturz nicht ansprechbar war, wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mittels Akia ins Tal gebracht. In weiterer Folge wurde er von der Besatzung des Rettungshubschraubers C 14 in das DKH Schladming verbracht und dort stationär aufgenommen.