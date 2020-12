111 Covid-19-Neuinfektionen in der Steiermark

Mit den 111 Neuinfektionen steigt die Zahl der aktiv Infizierten in der Steiermark auf 5155. Insgesamt gab es bisher 41.010 bestätigte Infektionen mit dem Covid-19-Virus, 34.613 gelten wieder als genesen. An Todesfällen sind bis dato 1242 in unserem Bundesland zu beklagen.