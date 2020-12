Kunst, die niemand kann | Noch zu retten?

Kunst, die niemand kann. In vielen uns zugesandten Leserbriefen steckt wie so oft mehr Feingespür und Verstand, als in geballten Politikerreden samt Expertenuntermauerungen aller Art. So schreibt heute Gerhard Forgatsch gewählte Worte an jene, die sowieso dagegen sind, die wir nicht vorenthalten wollen: „Wenn sich Politiker schon für eine Impfung aussprechen, dann sollen sie sich auch als Erste impfen lassen. Ich halte dagegen: Man stelle sich vor, Bundeskanzler Kurz und die ganze Regierung hätten sich demonstrativ hingestellt und die ersten Impfungen vor laufender Kamera bekommen. Der Aufschrei wäre gigantisch. Eine Show-Politik bzw. ein PR-Gag wäre noch das Harmloseste an kritischen Worten. Eh klar, wenn es etwas gegen Corona gibt, sind die Politiker natürlich die Ersten, bevor sie es dem ,gemeinen Volk‘ überlassen. Also wie hätten Sie‘s denn gern? Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ Und das führt uns zur 84-jährigen Theresia Hofer, Österreichs erster Mensch überhaupt, der gestern den neuen Impfstoff direkt unter die Haut erhielt. Hofer erlebte den Zweiten Weltkrieg mit und wie sich Österreich davon erholte. Sie kennt die Diktatur ebenso wie das grenzenlose Europa. Und jetzt will sie „ohne Bedenken ihre Kinder, Enkel und Urenkel“ wiedersehen. Kanzler Sebastian Kurz sprach gleich nebenan von einem „historischen Tag“, Gesundheitsminister Anschober von einer „Wende im Kampf gegen die Pandemie“, geimpft wird nach den Risikogruppen, die es am dringendsten brauchen. Wie war das also noch: Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die wirklich niemand kann…