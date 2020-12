Diese Tiere werden schmerzlich vermisst

Bengal-Kater Ares ist am 12. Dezember im Wildgarten (Wien 12) verschwunden und nach seiner Abendrunde nicht nach Hause gekommen. Ares hat ein auffälliges Fell, am rechten Auge schwarze Flecken und grüne Augen! Ein besonderes Merkmal ist außerdem ein schwarzer Fleck am Gaumen. Hinweise bitte an Tel.: 0699/130 301 08.