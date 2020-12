Tiroler Fahrer aus Chaos vor Eurotunnel gerettet

Warten im Süden von London

In weiser Voraussicht hatte Unterer seine Lkw nicht in den Stau geschickt, sie harrten irgendwo südlich von London der Dinge. Beate recherchierte über ihren Ex-Chef eine private Medizinpraxis, die Tiroler fuhren mit ihren Zugmaschinen hin. Mittwochabend konnten sie den verblüfften Polizisten an den Sperren den negativen Test vorzeigen, während Tausende Lenker noch immer festsaßen. Für die Tiroler hieß es aber Bahn frei für den Tunnel! Ein Bild, das sie am Donnerstagvormittag der „Krone“ übermittelten, zeigte sie frohen Mutes bereits in Deutschland. Die Heimkehr am Heiligen Abend schien zu klappen.