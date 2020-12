„Nur ein bisschen Schnupfen“

Das ist nun schon einige Zeit her - und ein neuerlicher Covid-Test wurde gemacht, um herauszufinden, ob die Seniorin das Virus endgültig besiegt hat. „Dieser Covid-Test war negativ - sie hat es also überstanden“, sagt Pehringer erleichtert. Doch nicht nur ihre Angehörigen, auch das Pflegepersonal ist natürlich sehr froh, dass ihre Bewohnerin nach der Covid-Infektion so fit ist.