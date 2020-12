Entwarnung im Büro des Landeshauptmanns

In Quarantäne muss der Landeshautpmann am Heiligen Abend noch nicht - erst wenn die Gesundheitsbehörde ihn als Kontaktperson 1 identifiziert und einen Quarantänebescheid ausstellt. Vorsichtshalber hat sich Wilfried Haslauer aber in Selbstisolaiton nach Hause begeben. Seine Termine finden vorerst nur noch über Videokonferenzen statt.