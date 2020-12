Afghane (23) wurde geschlagen und bestohlen

Am Montag, dem 21.12., wurde kurz nach 3 Uhr morgens eine Polizeistreife in die Klagenfurter Straße in Villach beordert, da angeblich eine Person mit einem Messer geschlagen wurde. Ein 23-jähriger afghanischer Staatsbürger konnte dort angetroffen werden und wurde mit einer Prellung am rechten Auge und eine Zerrung der Wirbelsäule in LKH Villach gebracht.