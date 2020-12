Herr G. darf zum Weihnachtsfest bleiben

Und plötzlich, da war alles anders. Da war Corona da - und die Aufträge waren weg. Herr G. ist Künstler, organisiert Veranstaltungen und Konzerte. Das war im Lockdown alles nicht mehr möglich. Und hatte schlimme Auswirkungen auf sein Leben, vor allem auf seine Wohnsituation: Es ging sich letztlich einfach nicht mehr aus, er konnte die Miete der kleinen Wohnung in Wien nicht mehr begleichen. Da drohte der Vermieter mit Delogierung. In seiner Not wagte sich Herr G. zur Caritas-Sozialberatung. Dort kam die große Erleichterung: Man half ihm bei den Mietrückständen. So konnte letztlich die Delogierung abgewendet werden! Herr G. kann nun also gemütlich die Feiertage mit seiner Mutter in den eigenen vier Wänden feiern.